Анатолий Васильев появится в седьмом сезоне "Сватов"

Это будут не новые кадры, но поклонников сериала все равно ждет сюрприз.

В седьмом сезоне сериала "Сваты" может появиться герой актера Анатолия Васильева. Об этом пишет 53news.ru.

Уже известно, что в новых сериях героев сериала покажут в молодости. Так, роль молодого Ивана Будько исполнит сын Федора Добронравова – Виктор, а молодую Валентину сыграет актриса Дарья Рыбак. Возможно, что в воспоминаниях героев всплывут кадры из предыдущих сезонов. Конечно, это будут не новые сцены, но даже такое появление Юрия Ковалева (Анатолия Васильева) может стать приятным сюрпризом для поклонников "Сватов".

О смерти персонажа Васильева зрители узнали в начале пятого сезона. По сюжету Юрий Ковалев умирает из-за проблем с сердцем. Сам актер пояснил, что ушел из сериала из-за разногласий с новым режиссером и Федором Добронравовым, сыгравшим Ивана Будько.

Уход Васильева из проекта был очень тяжело воспринят поклонниками сериала. Многие до сих пор надеются, что рано или поздно актер вернется в "Сваты". Ранее сам Васильев заявил, что это произойдет в том случае, если режиссером сериала вновь станет Юрий Морозов, который работал над первым сезоном "Сватов".

Ранее Федор Добронравов заявил, что не собирается уходить из сериала "Сваты".

Фото: кадры из сериала "Сваты"

Видео: YouTube / Московский Театр Русской Драмы, Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95