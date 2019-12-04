Федор Добронравов не собирается уходить из сериала "Сваты"

Название проекта также не поменяется.

Инсайдер от имени актёра Фёдора Добронравова рассказал, что ждёт дальше сериал "Сваты". Об этом сообщил Nation News.

Исполнитель одной из главных ролей Добронравов не планирует покидать сериал. Также артист отметил, что продолжение будет таким же счастливым, как и предыдущие шесть сезонов. По данным источника, название сериала не изменится.

Ранее стало известно, что в проекте останутся Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя и Людмила Артемьева, которая исполняет роль Ольги Николаевны.