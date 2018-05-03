Добронравов прокомментировал уход Добрынина из "Сватов"

Для актера, исполняющего одну из главных ролей в сериале, эта новость стала полной неожиданностью.

Российский актер Федор Добронравов, исполняющий одну из главных ролей в "Сватах", прокомментировал уход Николая Добрынина из сериала. Об этом пишут российские СМИ.

Для артиста эта новость стала полной неожиданностью. Добронравов заявил, что Добрынин никогда ничего об этом не говорил.

Информация о том, что Николай Добрынин решил покинуть сериал "Сваты", появилась несколько дней назад. Актер заявил, что устал от постоянных насмешек над алкозависимым Митяем. Он уверен, что в сериале не раскрывается его драматический талант.

Сейчас съемки седьмого сезона "Сватов" временно заморожены. Пока удалось отснять только первую половину сериала.

Фото: ВКонтакте / Фёдор Добронравов