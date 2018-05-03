Сериал "Сваты" покидает очередной актер

Актер, исполняющий роль Митяя, решил уйти из проекта из-за постоянных насмешек над героем.

Актер Николай Добрынин, который исполняет роль Митяя в сериале "Сваты", решил покинуть проект. Об этом сообщил портал VistaNews.

По информации издания, артисту не нравятся постоянные насмешки над его героем. Митяй предстает перед зрителями, как "шут и неудачник, глупый подкаблучник и алкаш". По словам Добрынина, сценарий "Сватов" просто издевательский.

Добрынин не первый актер, покидающий сериал из-за насмешек. Ранее по тем же причинам из проекта ушел Анатолий Васильев, который играл Юрия Ковалева.

Комедийный сериал "Сваты" рассказывает о взаимоотношениях людей внутри одной семьи. Интеллигентные городские жители Ковалевы противостоят колоритным селянам Будько.

В настоящий момент идут съемки седьмого сезона сериала. Как рассказал Федор Добронравов, в нем будет охвачен период длиной пять лет. В одной из серии главные герои попадут в Россию XIX века.

Фото: кадр из сериала "Сваты"