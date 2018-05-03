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Сериал "Сваты" покидает очередной актер
Сегодня, 8:20
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Alena_Zinovieva

Сериал "Сваты" покидает очередной актер

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Актер, исполняющий роль Митяя, решил уйти из проекта из-за постоянных насмешек над героем.

Актер Николай Добрынин, который исполняет роль Митяя в сериале "Сваты", решил покинуть проект. Об этом сообщил портал VistaNews.

По информации издания, артисту не нравятся постоянные насмешки над его героем. Митяй предстает перед зрителями, как "шут и неудачник, глупый подкаблучник и алкаш". По словам Добрынина, сценарий "Сватов" просто издевательский.

Добрынин не первый актер, покидающий сериал из-за насмешек. Ранее по тем же причинам из проекта ушел Анатолий Васильев, который играл Юрия Ковалева.

Комедийный сериал "Сваты" рассказывает о взаимоотношениях людей внутри одной семьи. Интеллигентные городские жители Ковалевы противостоят колоритным селянам Будько.

В настоящий момент идут съемки седьмого сезона сериала. Как рассказал Федор Добронравов, в нем будет охвачен период длиной пять лет. В одной из серии главные герои попадут в Россию XIX века.

Фото: кадр из сериала "Сваты"

Теги: митяй, николай добрынин, сваты
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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