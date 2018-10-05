Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона сериала "Сваты"

По словам артиста, зрители любят этот сериал за то, что в нем нет ничего кроме добра.

Народный артист России Федор Добронравов рассказал, как идут съемки седьмого сезона сериала "Сваты". По словам актера, их пришлось вновь приостановить. Пока отснята только первая половина сериала. Об этом пишут "Известия".

Добронравов рассказал, что из-за геополитических неурядиц пришлось два года снимать в Белоруссии. Он надеется, что скоро работа возобновиться, и сериал, наконец-то, доснимут.

Актер добавил, что не устал от роли Ивана Будько. Он заявил, что все старые персонажи остались, появились и новые.

По его мнению, зрители любят "Сватов" за то, что в них нет ничего кроме добра – ни политики, ни крови.

Шестой и пока последний сезон "Сватов" завершился в 2013 году. Ожидается, что в седьмом будет охвачен период в пять лет. В одной из серий главные герои попадут в Россию XIX века.

Ранее мы писали, что звезда "Сверхъестественного" сыграет в ремейке "Уокер, техасский рейнджер".

Видео: YouTube / Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95