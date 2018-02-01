Звезда "Сверхъестественного" сыграет в ремейке "Уокер, техасский рейнджер"

Джаред Падалеки исполнит роль Крутого Уокера.

Американский актер Джаред Падалеки, известный зрителям по роли Сэма Винчестера в сериале "Сверхъестественное", сыграет главную роль в ремейке "Уокер, техасский рейнджер" (оригинальное название — "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски). Об этом пишет издание The Variety.

Разработкой новой версии шоу займется телеканал CBS. В центре сюжета вновь окажется история вдовца и отца двоих детей Корделла Уокера. Он вернулся со службы в спецназе в небольшой город, чтобы бороться с преступностью.

Оригинальное шоу выходило в эфир с 1993 по 2001 год. Главную роль в нем играл Чак Норрис. В 2005-м году вышла полнометражная лента "Испытание огнем".

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Фото: Instagram / jaredpadalecki