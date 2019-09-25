В новой игре Call of Duty появилась локация в Петербурге

На кадрах из трейлера можно увидеть Банковский мост, Казанский собор, Спас на Крови и СПбГЭУ.

В новой игре Call of Duty: Modern Warfare появилась локация в Петербурге. На официальном YouTube-канале Call of Duty опубликован трейлер видеоигры.

На кадрах (с 1:26 минуты) можно увидеть Банковский мост, а также Казанский собор, Спас на Крови и Санкт-Петербургский государственный экономический университет (он же СПбГЭУ или Финэк). Примечательно, что вместо грифонов разработчики использовали на Банковском мосту львов с шарами. В реальности их можно увидеть на Дворцовой пристани.

Ранее мы писали, что песня петербуржцев Little Big появится в игре Just Dance 2020.

Видео: YouTube / Call of Duty