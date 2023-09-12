Опубликовано видео ДТП, в котором погиб создатель Call of Duty Винс Зампелла

Причины смертельной аварии еще не раскрыты общественности.

В социальных сетях опубликованы кадры предположительно смертельной аварии, в которой погиб один из создателей серии компьютерных игр Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла. Ранее о смерти разработчика сообщил американский телеканал NBC News. Иностранные журналисты указали аудитории, то трагедия произошла 21 декабря на дороге в районе горы Сан-Габриэл, в северном направлении от города Лос-Анджелес штата Калифорния. Автомобиль столкнулся с бетонным заграждением, после удара о препятствие маши на воспламенилась. В результате 55-летний водитель и пассажир транспортного средства скончались от полученных травм. В настоящее время причина ДТП не называется, как и данные о том, находился ли Зампелла за рулем.

Напомним, что Винс Зампелла ранее возглавлял известную компанию Infinity Ward, которая создала серию шутеров Call of Duty. В 2010 году мужчина стал сооснователем игровой студии Respawn Entertainment. Она обрадовала поклонников такими видеоиграми как Titanfall, Star Wars Jedi: Fallen Order. Студия разработки была приобретена мировым технологическим гигантом EA в 2017 году. В последнее время Винс Зампелла руководил разработкой проектов Battlefield.

Фото и видео: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Pisklauren