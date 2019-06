Песня петербуржцев Little Big появится в игре Just Dance 2020

Видеоигра выйдет 24 октября 2019 года.

Популярный хит петербургской группы Little Big "Skibidi" войдет в новую версию игры Ubisoft под названием "Just Dance 2020". Об этом компания сообщила во время выставки Е3, где провела презентацию танца. Ролик был опубликован на ютубе.

"Just Dance 2020" выйдет 24 октября 2019 года на платформах Nintendo Switch, Xbox One, Wii, Google Stadia и PS4. Помимо песни Little Big в новую версию игры также войдут песни Карди Би, Blackpink, Арианы Гранде, Panic! At the Disco и другие композиции. Всего в "Just Dance 2020" будет более 500 танцевальных композиций.

Композиция "Skibid" вышла в октябре 2018 года. Песня и клип сразу стали вирусными и породили массовый флешмоб. В сети ролик собрал почти 200 миллионов просмотров. Позднее группа выпустил более романтичную версию композиции.

Видео: Little Big, Е3