LITTLE BIG выпустили "романтичную" версию хита "SKIBIDI"

В новом творении коллектива снялась Годзилла.

Русская панк-рэйв группа Little Big представила своим фанатам новую версию своего прошлогоднего хита "Skibidi". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале музыкантов 18 марта и на момент написания новости собрал более 400 тысяч просмотров.

Концепция новой версии "Skibidi" отличается романтичностью и уклоном в любовные клипы прошлого столетия. Главный герой направляется к своей любви, которая, как кажется зрителю, постоянно появляется на фоне его странствий. В конце же выясняется, что персонаж вокалиста Ильи Прусикина все это время направлялся не к женщине, а миниатюрной версии Годзиллы. В конце у них рождается ребенок, а клип заканчивается кадром, как разозленная девушка смотрит в камеру.

Пользователям Интернета новая версия понравилась даже больше оригинала. По их словам в следующем году они ждут новую версию клипа в стиле аниме.

Оригинальный "Skibid" вышел в октябре прошлого года. Композиция и клип сразу стали вирусными и породили массовый флешмоб. В сети ролик собрал почти 200 миллионов просмотров.

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Видео: Little Big