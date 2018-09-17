На STEREOLETO-2019 засветятся андеграундные музыканты из "Ионотеки"

Будущие хитмейкеры из андеграундной тусовки Петербурга засветятся на летнем фестивале в Порт Севкабель.

Летом в Порту Севкабель в рамках музыкального проекта Stereoleto появится IONOTEKA stage. На сцене выступят андеграундные артисты Петербурга. Организатором выступлений является первый продюсер певицы Гречки, а по совместительству создатель "Ионотеки".

Создание подобной "андеграундной" сцены в рамках Tinkoff STEREOLETO - настоящий переворот в формате крупных фестивалей, где обычно выступают только популярные раскрученные исполнители. В прошлом году на STEREOLETO выступила певица Гречка, а в этом году мы собрали больше двадцати молодых коллективов - это совершенно дикая тусовка, где самые безбашенные ребята готовы поразить слушателя своим нестандартным подходом к творчеству прокомментировал проект Александр Ionoff, куратор сцены

Отметим, что Александр Ионов представит публике "Ритуальные услуги", "Бенгальские подонки", "Несогласие", "Универсамчик", "Акульи слёзы". Многие исполнители, начинавшие в лейбле, становятся раскрученными артистами, музыку которых можно услышать в каждом российском доме.

Напомним, что в рамках фестиваля выступит 24 коллектива. Ранее Piter.tv публиковал заявленных в лайнапе артистов, среди которых Little Big, Муммий Тролль, Монеточка и IC3PEAK.

Фото и видео: организаторы фестиваля