В "Севкабель Порту" 18 ноября откроется каток у моря

Каток площадью 2,2 тыс. "квадратов" будет открыт для петербуржцев и гостей города шестой год подряд.

В субботу, 18 ноября, в "Севкабель Порту" заработает каток у моря. Об этом сообщили в пресс-службе общественного пространства 13 ноября.

Каток площадью 2,2 тыс. "квадратов" будет открыт для петербуржцев и гостей города шестой год подряд. Сеансы в день начала работы запланированы с 17:30 до 20:00. Кроме того, пройдут диджей-сеты и шоу светомузыки.

Каждое утро любой желающий сможет посетить бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров. Рядом с катком расположены фудтраки с хот-догами, донатсами и глинтвейном.

Отметим, что за прошлый зимний сезон каток "Севкабель Порта" посетили 215 тыс. человек.

Ранее мы рассказывали о том, что первый каток в Петербурге открылся в Новой Голландии 11 ноября.

Фото: пресс-служба "Севкабель Порта"