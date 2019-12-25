Каток "Севкабель Порта" заработает 21 ноября

В следующую субботу, 21 ноября, в "Севкабель Порту" официально начнет работу "Каток у моря". Сообщается, что его площадь станет больше, чем в прошлом.
Так, помимо фуд-траков и красивого освещения, в центре ледовой площадки разместят "волшебный лес". В распоряжении посетителей будет не только 2,1 тысячи квадратных метров идеального льда, но и панорамный вид на море.
Вокруг ледовой арены можно будет обойти пешком, а путь до набережной сократить по видовому мосту
рассказали организаторы.
Каток будет работать каждый день с 11 утра до 9 вечера по часовым сеансам. Все необходимое: гардероб, раздевалка, камеры хранения, туалеты и медпункт расположатся в светлом холле. Посетители могут взять коньки напрокат, а также помощь инструктора.
Цена сеанса от 250 рублей до 600 рублей в зависимости от даты и времени. Также горожанам предлагаются абонементы. Прокат коньков – 350 рублей.
Ранее мы писали, что в пространстве "Новая Голландия" с 14 ноября открывается каток.
Фото: vk.com/sevcableport
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