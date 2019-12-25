В пространстве "Новая Голландия" с 14 ноября открывается каток

Посетителям рекомендуют приобрести билеты онлайн.

В пространстве "Новая Голландия" с 14 ноября открывается зимний каток. Он будет работать каждый день, рассказала пресс-служба "острова".

Как и в прошлые годы, он будет расположен у Главной сцены, которая превратится в заснеженный лес. Гостей будут развлекать лесные чудища, а у выхода с катка установят террасу, на которой можно будет отдохнуть, не снимая коньки.

С понедельника по воскресенье в 18:00 будут проходить специальные музыкальные сеансы: для посетителей включат симфонические хиты большого кино, романтические песни советской эстрады, бразильскую музыку 80-х, ретрофутуристическую электронику и другие авторские подборки. По пятницам и субботам в 22:00 добавится сеанс в формате Silent Disco с музыкальным сопровождением в беспроводных наушниках.



Организаторы сообщают о том, что на катке соблюдаются все необходимые меры безопасности. При любых симптомах болезни горожан просят оставаться дома. Приобрести билеты можно в кассе и онлайн.

Фото: Piter.TV