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Группа "Кино" попросила поклонников помочь со съемками фильма-концерта

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Для проекта открыт краудфандинговый сбор.

Группа "Кино" открыла краудфандинговый сбор, чтобы снять киноленту-концерт. Об этом музыканты сообщили в своей официальной группе во "ВКонтакте".

Концерт планируют провести на площадке "Севкабель Порт".

Мы решили снять специальный закрытый концерт группы "Кино". С большим экраном, красивым сценическим светом и полноценной концертной драматургией

группа "Кино".

Отмечается, что съемки обойдутся музыкантам в  5-6 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка вышла в финал финского конкурса талантов.

Видео:vk.com/kino.band.official

Теги: группа кино, порт севкабель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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