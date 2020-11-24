Группа "Кино" попросила поклонников помочь со съемками фильма-концерта

Для проекта открыт краудфандинговый сбор.

Группа "Кино" открыла краудфандинговый сбор, чтобы снять киноленту-концерт. Об этом музыканты сообщили в своей официальной группе во "ВКонтакте".

Концерт планируют провести на площадке "Севкабель Порт".

Мы решили снять специальный закрытый концерт группы "Кино". С большим экраном, красивым сценическим светом и полноценной концертной драматургией группа "Кино".

Отмечается, что съемки обойдутся музыкантам в 5-6 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка вышла в финал финского конкурса талантов.

Видео:vk.com/kino.band.official