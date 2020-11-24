Группа "Кино" попросила поклонников помочь со съемками фильма-концерта

Группа "Кино" открыла краудфандинговый сбор, чтобы снять киноленту-концерт. Об этом музыканты сообщили в своей официальной группе во "ВКонтакте".
Концерт планируют провести на площадке "Севкабель Порт".
Мы решили снять специальный закрытый концерт группы "Кино". С большим экраном, красивым сценическим светом и полноценной концертной драматургией
группа "Кино".
Отмечается, что съемки обойдутся музыкантам в 5-6 миллионов рублей.
Ранее мы сообщали о том, что петербурженка вышла в финал финского конкурса талантов.
Видео:vk.com/kino.band.official
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