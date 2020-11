Петербурженка вышла в финал финского конкурса талантов

Девушка может выиграть 20 тысяч евро.

Жительница Петербурга Наталья Царикова вышла в финал финского шоу талантов All Together Now Suomi на телеканале Nelonen. Артистка выступила с песней Nemo финской рок-группы Nightwish и набрала рекордные 88 баллов из 100. Об этом рассказала девушка в своем Instagram.

Наталья заявила, что раньше не участвовала в подобных больших проектах. Участие в All Together Now Suomi стало для нее интересным первым опытом. "Надеюсь на победу в финале", - отметила петербурженка.

Финал пройдет 19 декабря. Победитель конкурса получит 20 тысяч евро.

All Together Now Suomi – это финская версия британского шоу талантов All Together Now. Проект стартовал на телеканале Nelonen 24 октября 2020 года. В описании заявлено, что простые финны будут петь перед сотней членов жюри.

Ранее Apple назвала победителей музыкальной премии за 2020 год.

Фото: Instagram / tsarikova_natalia