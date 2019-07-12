Американец снял халат во время выступления и остался в купальнике перед жюри.

Рокер в сверкающем купальнике исполнил откровенный танец и поразил жюри телешоу. Американец появился перед жюри проекта America"s Got Talent с рокерским макияжем и золотом халате. Во время выступления Брендон Уилбаргер снял наряд и остался в открытом купальнике. В нем он забрался на стол к судьям конкурса. Ролик опубликован на YouTube-канале.

Мне нравится абсолютно все. Ты просто поразил мое воображение Хайди Клум, судья проекта

Известно, что участнику шоу талантов 31 год. Выступление американца зал встретил тепло. Все четверо членов жюри проголосовали за то, чтобы Уилбаргер оказался на следующем этапе соревнования.

Мужчина провел 37 лет в тюрьме по ложному обвинению и попал на шоу талантов.

Видео: Youtube/ Tvmaster1996