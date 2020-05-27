Американец смог избежать пожизненного лишения свободы.

Мужчина провел 37 лет в тюрьме по ложному обвинению и попал на шоу талантов. Новым участником американского проекта America"s Got Talent стал Арчи Уильямс. Артист смог воплотить свою мечту в жизнь только после того, как адвокатам удалось доказать в суде его невиновность в преступлении.

Уильямс объяснил, что его арестовали в 1982 году. Суд признал его виновным в попытке убийства, изнасиловании и грабеже с отягчающими обстоятельствами. За эти деяния мужчину наказали пожизненным лишением свободы.

В тюрьме я смотрел America"s Got Talent и представлял себя здесь Арчи Уильямс

Музыкант отметил, что вокал помогал ему справиться с проблемами и выдержать все трудности заключения.

Уильямс рассказал, что ему удалось доказать свою невиновность по всем эпизодам. Доказательства невиновности у американца появились в 2019 году. Речь идет о том, что следствие не смогло предоставить суду отпечатки пальцев с места преступления. После этого мужчину отпустили на свободу.

Группа "Ногу Свело!" 28 мая проведет трансляцию концерта.

Видео: Youtube/America"s Got Talent