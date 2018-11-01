Модель Хайди Клум в феврале тайно вышла замуж за Тома Каулитца

Том Каулитц - музыкант группы Tokio Hotel.

Модель Хайди Клум и музыкант Tokio Hotel Каулитц поженились в феврале 2019 года, через два месяца после предновогодней помолвки. Об этом узнали журналисты People из открытых документов.

Ни Хайди Клум, ни Том Каулитц не стали комментировать журналистам данную иформацию. Тайна свадьба пары состоялась в Калифорнии. Пара поженилась менее, чем через год после бурного романа.

У 46-летней модели есть 4 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет, которые хорошо поладили с 29-летним Томом.

В конце 2018 года супермодель Хайди Клум и ее возлюбленный стали Шреком и Фионой на Хэллоуин.

Фото: Instagram