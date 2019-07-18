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Группа Tokio Hotel приедет в Россию с концертом в ноябре 2021 года
Сегодня, 8:16
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nastya960

Группа Tokio Hotel приедет в Россию с концертом в ноябре 2021 года

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В Петербурге концерт состоится 9 ноября.

Немецкая группа Tokio Hotel выступит в Москве и Санкт-Петербурге в 2021 году в рамках европейского турне с новым альбомом. Об этом сообщил организатор концертов.

Группа начала свой мировой тур Melancholic Paradise" в 2019 и не смогла завершить его из-за пандемии коронавируса. Новое турне "Beyond The World" затронет 16 городов Европы и России.

Tokio Hotel в настоящее время находятся в Берлине и работают над шестым студийным альбомом. В Москве группа должна выступить 11 ноября, в Петербурге – 9 ноября.

Tokio Hotel – немецкая группа, образованная в 2001 году.

Российский пианист играл девять часов в память о короле Таиланда.

Фото: Instagram/ tokiohotel

 

Теги: tokio hotel, тур
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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