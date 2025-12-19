Молодоженам Ленобласти будут дарить свадебные туры

Соответствующую программу инициировал губернатор Александр Дрозденко.

Ленинградским молодоженам администрация региона подготовила свадебный подарок – путешествие по малой родине. По поручению губернатора Александра Дрозденко с 1 февраля пары, которые вступили в брак, смогут получить подарочную карту на тур по области.

Важны следующие условия: брак должен быть первым для обоих, возраст супругов – до 35 лет, регистрация – после 1 августа 2025 года.

Подарок вручается в день свадьбы. Пары, которые поженились ранее, могут обратиться в ЗАГС за картой. Ольга Мельникова, председатель комитета по культуре и туризму Ленобласти

Фото: pxhere