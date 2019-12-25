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Российский пианист играл девять часов в память о короле Таиланда
Сегодня, 14:39
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lesjasap

Российский пианист играл девять часов в память о короле Таиланда

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Иван Шарапов почтил память короля Таиланда, умершего в 2016 году.

Российский пианист играл девять часов в память о короле Таиланда Пхумипхоне Адулъядете Великом. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". Они уточнили что мероприятие состоялось в Бангкоке. В нем принял участие музыкант Иван Шарапов.

Для пианиста данный концерт стал третьим многочасовым. Россиянин с 2015 года проживает в Таиланде. Идея памятного вечера в честь короля пришла к артисту, когда он увидел скорбь, с которой местные жители оплакивают погибшего. Он решил внести свой вклад в качестве благодарности от российского сообщества. Каждый час концерта пианист начинал музыкой короля, а после продолжал произведениями  Рахманинова, Шопена, Чайковского и русскими народными композициями.

Напомним, что король скончался в 2016 году. 

Таиланд в ближайший год планирует отказаться от массового туризма.

Фото: Piter.tv
 

Теги: иван шарапов, пианист, таиланд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура, Музыка,

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