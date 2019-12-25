Страна хочет за время пандемии обновить туристическую отрасль.

Таиланд в ближайший год планирует отказаться от массового туризма. Об этом журналистам Bangkok Post сообщил глава Управления по туризму страны Ютасак Супасорн. Чиновник заметил, что правительство рассматривает возможность временного отказа от путешественников из-за пандемии коронавируса.

Больше никакого массового туризма...Когда отрасль снова встанет на ноги, Таиланд должен быть привлекательным местом, это означает, что мы обеспечим безопасность и гигиену Ютасак Супасорн, глава Управления по туризму Таиланда

Чиновник рассказал, что королевство планирует значительно обновить свою туристическую отрасль, а также увеличить расходы на душу населения на 30 процентов. В следующем году страна может принять около 8 млн путешественников.

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