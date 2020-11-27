Глава Минздрава рассказал, когда ограничения для туристов будут сняты.

Михаил Мурашко объяснил ограничения на поездки за рубеж. Об этом глава министерства здравоохранения рассказал в рамках пресс-конференции, которую Михаил Мурашко проводит в Будапеште. Чиновник уточнил, что введенный запрет на пересечение границы будет снят как только в мире улучшится эпидемиологическая обстановка.

Мы должны понимать, что процесс распространения инфекции всегда связан с передвижением людей. Поэтому те ограничения, которые сегодня вынужденно вводятся, способствуют прерыванию цепочек распространения. Как только ситуация позволяет, границы тут же открываются Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Минздрав не видит смысла вводить в России тотальный масочный режим.

Видео: Facebook / Szijjártó Péter