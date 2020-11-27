Михаил Мурашко рассказал, что эффективнее принимать решение по каждому региону отдельно.

Минздрав не видит смысла вводить в России тотальный масочный режим. Об этом на пресс-конференции в Будапеште рассказал министр профильного ведомства Михаил Мурашко.

Масочный режим в России регламентируется строго постановлениями главного санитарного врача. У нас разработана, в том числе, гибкая система введения определенных ограничений в регионах Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Чиновник напомнил, что Россия является очень большим государством. Поэтому вводить одновременный режим ношения медицинских масок и средств индивидуальной защиты нецелесообразно. Локальные режимы вводятся на местах губернаторами субъектов. Решение принимается по каждому конкретному случаю.

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Видео: Facebook / Szijjártó Péter