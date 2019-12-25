Производство препарата начнется в 2021 году.

РФПИ и компания Hetero произведут в Индии свыше 100 млн доз "Спутник V". Российский фонд прямых инвестиций и ведущий индийский производитель медицинских препаратов достигли соглашения. В Индии ежегодно будет производиться более 10 млн доз российской вакцины от коронавируса.

РФПИ и Hetero объявляют о соглашении по производству в Индии более 100 млн доз в год первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавируса "Спутник V". Стороны намерены запустить производство вакцины в начале 2021 года сообщение производителей "Спутник V"

Напомним, что "Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире. Препарат состоит на базе двух штаммов аденовируса. Он разработан представителями Центра имени Гамалеи. В июне и июле 2020 года вакцина прошла клинические испытания. В середине августа Минздрав РФ рассказал о начале производства препарата.

Разработчики в течение месяца озвучат цену на вакцину "Спутник V".

Фото: Минздрав России