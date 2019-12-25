По словам главы Минздрава, отрасль работает по принципам военной медицины

Михаил Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения. По мнению главы Минздрава России, сейчас система работает по принципам военной медицины из-за пандемии коронавируса. Таким мнением чиновник поделился с участниками XI Всероссийского конгресса пациентов.

Система здравоохранения сейчас работает по принципам военной медицины...Есть несколько инновационных идей, которые мы планируем реализовать Михаил Мурашко, глава Минздрава России

По словам эксперта, сейчас правительство рассматривает дополнительные форматы использования научных разработок, в том числе, вакцинные препараты. К вопросу подключены ученые и профильные специалисты.

Кузнецова: пандемия затруднила лечение детей с онкозаболеваниями.