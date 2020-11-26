Все больше людей проверяются на наличие ВИЧ-инфекции в РФ.

Михаил Мурашко сообщил о снижении количества новых случаев заражения ВИЧ в России. Об этом глава Минздрава рассказал в рамках выступления на VI форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД. По словам чиновника, по стране фиксируется ежегодный рост людей, проходящих обследование на наличие инфекции.

Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией снижается: с 85 тысяч человек в 2017 году до 80 тысяч в 2019. В 2019 году тестирование на инфекцию прошли почти 42 млн человек, а это 28,5% жителей нашей страны, под наблюдением находится почти 83% Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Напомним, что до начала пандемии коронавируса в российских регионах был обеспечен запас антиретровирусных препаратов для ВИЧ-положительных пациентов.

Мурашко рассказал о планах по увеличению производства вакцины от COVID-19.

Видео: YouTube / Профилактика ВИЧ/СПИДа в России