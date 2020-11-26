Объемы производства вакцин от COVID-19 будут увеличены в декабре-январе.

Михаил Мурашко рассказал о планах по увеличению производства вакцины от COVID-19. Об этом глава Минздрава России рассказал на XI Всероссийском конгрессе пациентов. По словам чиновника, производители российских вакцин близки к выходу препаратов в объемах масштабного изготовления.

Сейчас производители фактически находятся в финальной стадии масштабирования производства, и мы видим, что сегодня объемы, которые сданы на государственный контроль качества, позволяют нам говорить о том, что в декабре-январе эти объемы будут значимо увеличены Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Чиновник напомнил, что сначала вакцинация затронет определенные категории населения, а после - выйдет на более широкий уровень. Мурашко напомнил, что сейчас в стационарах или дома от коронавируса лечатся более миллиона россиян.

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Видео: Всероссийский союз пациентов