Кузнецова: пандемия затруднила лечение детей с онкозаболеваниями

Омбудсмен призвала расширить географию онкоцентров в регионах.

Анна Кузнецова заявила, что пандемия коронавируса затрудняет лечение детей с онкозаболеваниями. Об этом уполномоченная по правам ребенка рассказала на XI Всероссийском конгрессе пациентов. Омбудсмен призвала власти расширить географию онкологических центров в регионах.

Лечение онкологических пациентов затруднилось. Москва и Санкт-Петребург, в которых проходят лечение дети со всей страны в федеральных клиниках - попасть туда может далеко не каждый ребенок. Поэтому очень важно расширять географию онкоцентров в регионах и готовить для них специалистов Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка

Детский омбудсмен добавила, что ограничения, принимаемые из-за распространения COVID-19, ярче высветили имеющиеся проблемы с квалифицированной и высокотехнологической помощью пациентам. В аппарат чиновницы обратилось в 2020 году с вопросами по здравоохранению на 87% больше, чем за 2019 год.

Мурашко рассказал о планах по увеличению производства вакцины от COVID-19.

Видео: Всероссийский союз пациентов