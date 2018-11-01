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Супермодель Хайди Клум и ее возлюбленный стали Шреком и Фионой на Хэллоуин

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Piter.TV сделал подборку самых неординарных и интригующих образов Хайди Клум на Хэллоуин.

Немецкая модель Хайди Клум не устает каждый Хэллоуин удивлять поклонников своими новыми идеями и костюмами к празднику. Уже 19 лет подряд 45-летняя супермодель собирает по этому случаю всех гостей на костюмированной вечеринке. К Хэллоину Клум относиться очень серьезно: она подробно продумывает развлекательную программу, декорации и, конечно, свой собственный костюм.

В 2018 году Хайди Клум не одна преобразилась до неузнаваемости, с ней перевоплотился и ее 29-летний бойфренд, гитарист Tokio Hotel Том Каулитц.

Instagram Хайди Клум 

Piter.TV на просторах Интернета в личном микроблоге модели отыскал самые незаурядные образы к празднику Хэллоуин. 

 2005 год: Хайди Клум в образе вампира

2006 год: Хайди Клум в образе змеи на яблоке

2008 год: Хайди Клум Кала - богиня-мать, символ разрушения

2011 год: Хайди Клум обезьяна

2011 год: Хайди Клум живой труп

2013 год; Хайдии Клум старушка 

 

2015 год: Хайди Клум Джессика Реббит

 

Фото и видео: heidiklum/ Instagram

Теги: фиона и шрек , хайди клум , хэллоуин
Категории: Лента новостей Мировые новости

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