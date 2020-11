Apple назвала победителей музыкальной премии за 2020 год

"Артистом года" стал рэпер Lil Baby, в номинации "Прорыв года" победила Megan Thee Stallion.

Компания Apple объявила победителей второй ежегодной премии Apple Music Awards. В номинации "Артист года" победу одержал рэпер Lil Baby, его коллега по жанру Megan Thee Stallion получила награду в номинации "Прорыв года". Кантри-поп-певица Тейлор Свифт удостоилась звания "Автор года" с альбомом "Folklore", записанным на изоляции. Об этом сообщается на сайте организаторов премии.

"Лучшей песней года" признали "The Box" рэпера Родди Рича. Этот трек набрал более 460 млн стримов в Apple Music по всему миру и возглавлял чарты дольше, чем любая другая песня в 2020 году. Также Родди Рич победил в номинации "Альбом года" с дебютным релизом "Please Excuse Me for Being Antisocial".

Премия Apple Music Awards отмечает достижения в области музыки в пяти различных категориях. Победителей выбирают пользователи Apple Music и редакция сервиса, состоящая из экспертов и законодателей музыкальной индустрии.

Фото: pixabay.com