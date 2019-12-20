В Петербурге выберут самых добрых людей в 25 номинациях

На премию номинированы 72 человека.

В Петербурге выберут топ-25 самых добрых людей города. Награждение премией пройдет 26-го ноября в рамках "Доброфорума 9.0". Среди номинантов, например, корреспондент Piter.TV Денис Гончаров и Зинаида Корнева, которая собрала несколько миллионов на помощь врачам.

Премия проводится среди представителей добровольческих объединений, некоммерческих организаций, органов власти, СМИ и медийных персон. Победителей выберут в 25 номинациях: "Молоды душой", "Эко френдли", "Безграничные возможности", "Вечная ценность" и другим. Свой голос за того или иного номинанта отдают жители на сайте доброфорум.рф. Церемония будет транслироваться в группе "Доброфорума" в "ВКонтакте" и на сайте мероприятия. Награды победителям вручат известные личности города.

Премия была учреждена в 2019-м году комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и добровольческим сообществом "ФОРМА ДОБРА" по инициативе Совета по развитию добровольчества.

О самом "Доброфоруме" Piter.TV рассказал накануне. В этом году он пройдет в формате онлайн.

Фото: dobro.ru