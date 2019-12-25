Девятый "Доброфорум" в этом году пройдет в онлайн-формате

Участников ждет образовательная и развлекательная программа.

Фестиваль добровольчества "Доброфорум 9.0" в этом году пройдет в формате онлайн. Темой мероприятия станет лозунг "Вдохновляйся. Совершенствуйся. Начни с себя менять свой город".

Средний возраст добровольца в Петербурге сейчас составляет 24 года. За 8 лет работы в форуме приняли участие более 5 тыс. человек. Всего же в городе более 80 тыс. добровольцев, из них 35 тыс. человек составляет молодежь. Благодаря активной позиции горожан Северная столица считается столицей Добровольчества России.

В этом году основной темой станут истории людей, которые помогают другим и меняют отношение общества к волонтерству и благотворительности. Открытие фестиваля начнется в 10:00 25-го октября. Своими историями поделятся организатор движения фудшеринг в России Александра Легкая, основатель социального проекта "Благотворительная больница" Сергей Иевков и другие.

Участники форума смогут узнать о том, как создать инфраструктуру для поддержки и развития волонтерства, в каких сферах могут понадобиться волонтерские компетенции в ближайшие годы. Также запланированы мастер-классы. Например: "Карантин: как оставаться эффективным и не падать духом", "Сторителлинг для презентаций твоих идей", "Команда: значение, мотивация и работа на удаленке".

Особую часть форума составляет премия "ФОРМА ДОБРА. ТОП 25 Самые добрые люди Петербурга". Развлекательной программой станет выступление Клавы Коки и Natan.

Фестиваль будет длиться два дня и завершится 26-го ноября. Он будет транслировать в группе в "ВКонтакте" и на сайте доброфорум.рф.

Фото: vk.com/dobropeteburg