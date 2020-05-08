98-летняя петербурженка собрала 2,5 млн рублей на помощь врачам. Piter TV узнал, как возник этот проект

Зинаида стала героиней в соцсетях, неравнодушные даже призвали наградить ее за помощь врачам в борьбе с коронавирусом.

98-летняя ветеран из Петербурга Зинаида Корнева собирает деньги на помощь врачам, записывая видео. На акцию женщину вдохновил британский ветеран Том Мур.

При помощи коротких рассказов о пережитой войне на благотворительность собрали уже 2,5 миллиона рублей. Средства уже используются для помощи врачам. Финальная цель – 3 миллиона рублей

А почему бабушка к врачам так трепетно относится. Дело в том, что ее дочка и внучка являются докторами. Параллельно в это же время в Питере вышла новость о том, что погибли врачи из военного госпиталя для ветеранов. А бабушка в этом госпитале ежегодно проходила диспансеризацию, поэтому ее это встревожило. Артем Панов, супруг праправнучки Зинаиды Корневой

Над роликами, изначально создававшимися "на коленке", сейчас трудится команда из 20 человек, в основном, родственники женщины. Предлагают безвозмездную помощь даже из Британии – переводить тексты для своей аудитории.

Получаем очень теплые отзывы от англичан. Мы эти отзывы вечером бабушке зачитываем и с русских каналов, и с зарубежных каналов. Англичане вообще очень тепло относятся и к русским, и к русским ветеранам, и к нашей бабушке. Пишут, что политика стала жестокой и черствой, но человеческие отношения простых людей из народа достаточно теплые. Артем Панов, супруг праправнучки Зинаиды Корневой

Недавно на платформе Change.Org появилась петиция, призывающая наградить Зинаиду Корневу за помощь медикам. Правда, сама Зинаида о петиции ничего не знает, а семья не имеет к этому никакого отношения.

Мы эту петицию не создавали и никакого отношения к ней не имеем. Бабушке даже не показывали еще. Мне кажется, что она как скромный человек скажет – зачем мне какие-то награды? Артем Панов, супруг праправнучки Зинаиды Корневой

Последний ролик Зинаиды выйдет на YouTube 9 мая. Однако, пока эпидемия не прекратится, семья планирует продолжать сбор средств.

Видео: Piter.TV