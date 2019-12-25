Ветеран из Петербурга собирает деньги для врачей

Ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга 98-летняя Зинаида Корнева начала собирать средства в поддержку российских медиков, которые работают в больницах во время эпидемии коронавируса.
По словам её внучки, Зинаида Корнева вдохновилась примером британского ветерана Второй мировой войны Тома Мура: он собрал почти 30 млн фунтов стерлингов на борьбу с COVID-19.
Помощь врачам объявлена на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда.
Известно, что Зинаида Корнева прошла всю войну. В знак солидарности она записала видеобращение Тому Муру.
Ранее мы сообщили, что ветераны боевых действий и почетные доноры получат бесплатные проездные в Петербурге.
Фото: "Общественная организация ветеранов войны" / ВКонтакте
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