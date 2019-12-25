Ветеран из Петербурга собирает деньги для врачей

Помощь медработникам объявлена на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда.

Ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга 98-летняя Зинаида Корнева начала собирать средства в поддержку российских медиков, которые работают в больницах во время эпидемии коронавируса.

По словам её внучки, Зинаида Корнева вдохновилась примером британского ветерана Второй мировой войны Тома Мура: он собрал почти 30 млн фунтов стерлингов на борьбу с COVID-19.

Помощь врачам объявлена на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда.

Известно, что Зинаида Корнева прошла всю войну. В знак солидарности она записала видеобращение Тому Муру.

Ранее мы сообщили, что ветераны боевых действий и почетные доноры получат бесплатные проездные в Петербурге.

Фото: "Общественная организация ветеранов войны" / ВКонтакте