Ветераны боевых действия и почетные доноры получат бесплатные проездные в Петербурге

Для этого нужно быть младше пенсионного возраста.

Ветераны боевых действий и почетные доноры смогут получить безденежные билеты в офисах петербургского метрополитена. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Выдача безденежных проездных начнется с 27 апреля по адресам улица Одоевского, 29 и доме №3 по Чернорецкому переулку.

Проездные выдадут жителям Петербурга, которые получают ежемесячную выплату за счет федерального бюджета по категории "Ветеран боевых действий", либо награждены знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР". При этом горожане не должны получать пенсию (быть не старше 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).

Для получения нужно иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий данную категорию льготы. Безденежный проездной будет стоить 60 рублей, которые потом можно будет вернуть.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что некоторых петербуржцев освободят от транспортного налога.

Фото: Piter.TV