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Некоторых петербуржцев освободят от транспортного налога
Сегодня, 13:52
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nastya960

Некоторых петербуржцев освободят от транспортного налога

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Льготы могут коснуться владельцев мотоциклов, мотороллеров и машин, мощностью ниже 150 лошадиных сил.

Комитет по законодательству ЗакСа поддержал инициативу депутата Дениса Четырбока и Марии Щербаковой о налоговых льготах для владельцев мотоциклов, мотороллеров и машин, мощностью ниже 150 лошадиных сил.

Владельцы указанных ТС смогут не платить транспортный налог, если у них есть купленное место парковки.  Данное предложение должно способствовать приобретению машиномест в паркингах и гаражах.

Законопроект пока не имеет отзыва губернатора, но депутаты уже рекомендовали его к принятию в первом чтении.  

Ранее Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили.

Теги: налог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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