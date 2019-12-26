Некоторых петербуржцев освободят от транспортного налога

Льготы могут коснуться владельцев мотоциклов, мотороллеров и машин, мощностью ниже 150 лошадиных сил.

Комитет по законодательству ЗакСа поддержал инициативу депутата Дениса Четырбока и Марии Щербаковой о налоговых льготах для владельцев мотоциклов, мотороллеров и машин, мощностью ниже 150 лошадиных сил.

Владельцы указанных ТС смогут не платить транспортный налог, если у них есть купленное место парковки. Данное предложение должно способствовать приобретению машиномест в паркингах и гаражах.

Законопроект пока не имеет отзыва губернатора, но депутаты уже рекомендовали его к принятию в первом чтении.

Ранее Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили.