Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

В ближайшем будущем возможен рост базовой ставки налога.

Как сообщил 20 февраля "Коммерсант", в Минпромторге подготовили инициативу, согласно которой с 2021 года модет существенно вырасти транспортный налог для легковых автомобилей класса "Евро-3" и ниже.

Инициатива может затронуть миллионы автомобилистов. Ее уже поддержали в профильном комитете Госдумы, теперь предложение отправится на рассмотрение в Минтранс. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев также предложил запретить коммерческий автотранспорт, относящийся к низкому экологическому классу.

Ранее мы сообщали о том, что Минпромторг выступил против запрета на посылки из Китая. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров. По словам чиновника, Роспотребнадзор получил подтверждение того, что коронавирус не передается через посылки. Специалисты уверены в безопасности данной процедуры. Для россиян нет угрозы заражения через покупки в интернет-магазинах КНР.