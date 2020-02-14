Минпромторг выступил против запрета на посылки из Китая. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров. По словам чиновника, Роспотребнадзор получил подтверждение того, что коронавирус не передается через посылки. Специалисты уверены в безопасности данной процедуры. Для россиян нет угрозы заражения через покупки в интернет-магазинах КНР.
Коронавирус никак на посылках не передастся. Мы даже специально сделали запрос в Роспотребнадзор, получили соответствующее подтверждение
прокомментировал спикер
Чиновник добавил, что почта кроме посылок также принимает и другую корреспонденцию из Китая. Запрет нарушил бы все систему. На данный момент известен только капельно-воздушный способ передачи. Также подозревается, что инфекция может поступать через канализационную систему.
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