Передача таким способом инфекции невозможна.

Минпромторг выступил против запрета на посылки из Китая. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров. По словам чиновника, Роспотребнадзор получил подтверждение того, что коронавирус не передается через посылки. Специалисты уверены в безопасности данной процедуры. Для россиян нет угрозы заражения через покупки в интернет-магазинах КНР.

Коронавирус никак на посылках не передастся. Мы даже специально сделали запрос в Роспотребнадзор, получили соответствующее подтверждение прокомментировал спикер

Чиновник добавил, что почта кроме посылок также принимает и другую корреспонденцию из Китая. Запрет нарушил бы все систему. На данный момент известен только капельно-воздушный способ передачи. Также подозревается, что инфекция может поступать через канализационную систему.

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