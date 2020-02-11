Эксперты сравнили механизм работы Amazon и AliExpress.

Роскачество дало советы по покупкам в зарубежных интернет-магазинах. В ведомстве пояснили, чем отличается покупки на маркетплейсах Amazon и AliExpress. В последнем магазине отправка происходит не с центрального склада. Этим занимается каждый продавец в отдельности. При этом деньги продавцы получают только после подтверждения получения клиентом посылки.

Amazon же дожидается поставок всех частей заказа, а после отправляет посылку со своего склада. По прибытию товара на границу покупателя просят перейти по ссылке ради заполнения таможенной декларации. За доставку покупатель платит только один раз. Списание средств происходит после того, как отправка на центральный склад подтверждена. В AliExpress от счета покупателя средства списываются сразу же.

Эксперты советуют проверять адрес сайта перед оплатой. Следует изучить строку браузера и доменное имя ресурса.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр.