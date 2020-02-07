Лучшим способом станет занять ребенка другими делами.

Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр. Следует заранее договориться с ребенком о том, сколько времени он может уделять гаджетам. Следует также поставить условие, например, час в день после сделанного домашнего задания

Более двух часов в день - уже первый шаг к зависимости считают эксперты

Онлайн игры можно контролировать при помощи специальной карты с лимитом. Она позволяет ребенку самостоятельно распоряжаться средствами. Он может выбрать, на что их потратить: сладости, игры или что-то еще. Также альтернативным развлечением станет загруженность кружками и секциями, посещение спортивных секций или творческих мероприятий. Если все меры не помогают, то лучшим вариантом будет обратиться к психологу.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла.