Аналитики сравнили два продукта на пищевую ценность.

Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла. Эксперты считают, что однозначно заявить о преимуществе одного из продуктов - нельзя. Об этом сообщили "РИА Новости".

Специалисты оценили содержание витаминов и активно-биологических веществ. В понятие пищевой ценности также входит состав жирных кислот (омега-3, омега-6, омега-9). Источником омега-6 в большей степени является подсолнечное масло, а омега-9 - оливковое. Полиненасыщенные жирные кислоты положительно влияют на питание тканей и кровообращение организма. Они также способствуют уменьшению уровня холестерина и не допускают образование тромбов.

Витамин Е необходим для замедления старения клеток. В оливковом масле его около 12 мг на 100 грамм продукта, а в подсолнечном - в районе 40-60 мг. Минеральных компонентов много в обоих образцах. В подсолнечном масле в два раза больше фитостеролов. Они контролируют антисклеротическую активность. В Подсолнечном масле также больше лецитина. Он отвечает за холестерин и антиоксиданты. В оливковом масле свойства антиоксидантов обеспечиваются фенольными соединениями.

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