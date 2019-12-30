Роскачество рекомендует не бояться вин с диоксидом серы

Пищевая добавка безопасна в малых количествах.

Роскачество рекомендует потребителям не бояться покупать вино с содержанием диоксида серы. Если вы хотите напитки с наименьшим его содержанием, стоит брать красные и игристые вина. Об этом заявил "РИА Новостям" заместитель руководителя ведомства Илья Лоевский.

Специалисты напомнили, что диоксид серы во всем мире является пищевой добавкой. Он вреден только при высоких концентрациях. Однако в небольшом количестве сера играет важную роль в организме человека. В вине вещество используют для защиты от грибковых заболеваний. Его добавление разрешено даже на виноградниках, имеющих органические сертификаты качества. В процессе брожения диоксид серы образуется естественным путем.

Эксперты напомнили, что по российскому законодательству концентрация вещества не может превышать в сухих столовых винах 200 мг/л. Для полусухих, полусладких и сладких вин - не более 300 мг/л. По американским стандартам производители могут добавлять почти 350 мг/л.

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Фото: Piter.tv

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