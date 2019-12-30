Доктор Мясников рассказал, как сделать полезным новогоднее меню

Врач посоветовал заканчивать, а не начинать трапезу оливье.

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в эфире передачи "О самом главном" рассказал, как сделать традиционное новогоднее меню полезным.

Врач посоветовал заканчивать, а не начинать трапезу оливье. В таком случае салата с майонезом удастся съесть гораздо меньше. Если говорить о селёдке под шубой, то сельдь полезна, но только если приготовить её отдельно.

Мясников посоветовал пить красное вино, так как в нём содержатся природные антиоксиданты-флавоноиды. Также на столе должны быть груши, горький шоколад, орехи, курага, черный виноград.

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Видео: Instagram/ alexander_myasnikov