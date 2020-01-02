Топ-5 необычных и вкусных салатов на Новый год

В преддверии праздника Piter.TV публикует несколько рецептов новогодних салатов.

До Нового года осталось совсем немного времени. Сейчас многие хозяйки ломают голову и думают над тем, чем угостить своих гостей в праздничную ночь. Уже ставшие традиционными салаты Оливье, Мимоза и Сельдь под шубой приелись. Многим хочется попробовать чего-то новенького. В преддверии праздника Piter.TV публикует топ из пяти необычных и вкусных салатов. Возможно, один из них сможет стать "гвоздем" вашего стола.

Что приготовить на Новый год

Салат "Красный октябрь"

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

сладкий перец – 2 шт.

крабовые палочки (крабовое мясо) – 100-150 г

твердый сыр – 100 г

помидор – 1 шт.

майонез – 200 г

Выкладываем салат слоями: отварное куриное филе, майонез, сладкий перец, крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, помидор. Салат можно подавать на стол через полчаса после приготовления.

Салат "Шапочка Снегурочки"

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

кукуруза консервированная – 300 г

ананасы консервированные – 300 г

сыр полутвердый – 200 г

творог – 30 г

масло сливочное – 25 г

кокосовая стружка голубого цвета – 30 г

майонез – 2 столовые ложки

чеснок – 2 зубчика

зерна граната – 20 шт.

перец черный молотый – по вкусу

соль – по вкусу

В миску кладем куриное филе, кукурузу консервированную, ананасы консервированные, перчим по вкусу, добавляем две ложки майонеза, перемешиваем. Салат выкладываем в миску, похожую на шапочку, застеленную пищевой пленкой. Салат утрамбовываем ложкой и ставим в холодильник на 10 минут.

Половину сыра натираем на мелкой терке. Салат достаем из холодильника, накрываем его блюдом, на котором будем подавать и переворачиваем. Снимаем миску с пленкой. На салат сыпем тертый сыр.

Кокосовую стружку измельчаем в кофемолке, чтоб она стала еще более мелкой. Оставшийся сыр трем на крупной терке. В чашу измельчителя выкладываем тертый сыр, размягченное масло, творог и выдавливаем чеснок. Все измельчаем до пастообразного состояния.

Из получившейся сырно-творожной массы формируем маленькие шарики. Один шарик делаем немного больше остальных - это будет помпон. Все шарики обваливаем в кокосовой стружке.

Вокруг салата выкладываем подготовленные шарики, имитируя опушку шапки. В центр салата наверх кладем помпон. "Шапочку Снегурочки" украшаем зернами граната.

Французский салат

Ингредиенты:

ветчина – 200 г

твердый сыр – 200 г

лук – 1 шт.

яйца – 3 шт.

морковь сочная – 1 шт.

яблоко кисло-сладкое – 1 шт.

майонез

Маринад для лука:

сахар – 2 чайных ложки

соль – 0,5 чайных ложки

уксус – 1 столовая ложка

вода кипяченая – 200 мл

Все ингредиенты выкладываем слоями: маринованный лук, ветчина, сеточка из майонеза, яйца, сыр, сеточка из майонеза, морковь, яблоко, ветчина, сеточка из майонеза, маринованный лук, яйца, морковь, сыр. Салат отправляем на 2 часа в холодильник.

Если все-таки не хочется отказываться от традиционных салатов, таких как Мимоза и Оливье, их можно немного видоизменить, добавить или заменить ингредиенты.

Салат Мимоза рецепт

Закусочный тортик

Ингредиенты:

1 слой: Рыбные консервы (любые) – 1 шт.

2 слой: вареное яйцо – 4 шт., майонез – 2 столовые ложки, соль – по вкусу

3 слой: плавленый сыр – 2 шт., чеснок – по вкусу, майонез – 2 столовые ложки.

Между слоями: печенье крекер – 200 г

Салат Оливье рецепт

Piter.TV публикует рецепт самого популярного салата в необычной подаче – в виде желе.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт.

ветчина – 200 г

картофель отварной – 200-250 г

морковь отварная – 1 большая

горошек зеленый консервированный – 100 г

маслины (или маринованные огурцы) – 100 г

Для соуса-желе:

майонез – 3-4 столовые ложки

сметана – 4 столовые ложки

горчица – 1 чайная ложка (если зерновая – 2 чайные ложки)

жидкость из зеленого горошка/бульон/вода – 150 мл

желатин – 15-20 г

В 150 мл жидкости, это может быть вода, бульон или жидкость из зеленого горошка добавить желатин и оставить набухать. Готовим соус: перемешиваем майонез, сметану и горчицу. Оставшиеся продукты нарезать на кубики.

Застывший желатин растворить на водяной бане, вылить в соус и перемешать. Далее нарезанные на кубики продукты перемешать и посолить. Салат залить соусом и перемешать.

Полученную смесь выложить в накрытую пищевой пленкой форму, выровнять, положить по центру вареные яйца и накрыть их оставшейся салатной массой. Форму с салатом отправить на несколько часов в холодильник. Перед подачей нарезать на дольки.

Фото: pixabay.com

Видео: YouTube / Быстрая кухня, Кухня на любой вкус с Еленой Ус, Tasty Food, ГОТОВИМ ДОМА, LORA. TV.