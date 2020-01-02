Топ-5 необычных и вкусных салатов на Новый год

До Нового года осталось совсем немного времени. Сейчас многие хозяйки ломают голову и думают над тем, чем угостить своих гостей в праздничную ночь. Уже ставшие традиционными салаты Оливье, Мимоза и Сельдь под шубой приелись. Многим хочется попробовать чего-то новенького. В преддверии праздника Piter.TV публикует топ из пяти необычных и вкусных салатов. Возможно, один из них сможет стать "гвоздем" вашего стола.
Что приготовить на Новый год
Салат "Красный октябрь"
Ингредиенты:
куриное филе – 2 шт.
сладкий перец – 2 шт.
крабовые палочки (крабовое мясо) – 100-150 г
твердый сыр – 100 г
помидор – 1 шт.
майонез – 200 г
Выкладываем салат слоями: отварное куриное филе, майонез, сладкий перец, крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, помидор. Салат можно подавать на стол через полчаса после приготовления.
Салат "Шапочка Снегурочки"
Ингредиенты:
куриное филе – 300 г
кукуруза консервированная – 300 г
ананасы консервированные – 300 г
сыр полутвердый – 200 г
творог – 30 г
масло сливочное – 25 г
кокосовая стружка голубого цвета – 30 г
майонез – 2 столовые ложки
чеснок – 2 зубчика
зерна граната – 20 шт.
перец черный молотый – по вкусу
соль – по вкусу
В миску кладем куриное филе, кукурузу консервированную, ананасы консервированные, перчим по вкусу, добавляем две ложки майонеза, перемешиваем. Салат выкладываем в миску, похожую на шапочку, застеленную пищевой пленкой. Салат утрамбовываем ложкой и ставим в холодильник на 10 минут.
Половину сыра натираем на мелкой терке. Салат достаем из холодильника, накрываем его блюдом, на котором будем подавать и переворачиваем. Снимаем миску с пленкой. На салат сыпем тертый сыр.
Кокосовую стружку измельчаем в кофемолке, чтоб она стала еще более мелкой. Оставшийся сыр трем на крупной терке. В чашу измельчителя выкладываем тертый сыр, размягченное масло, творог и выдавливаем чеснок. Все измельчаем до пастообразного состояния.
Из получившейся сырно-творожной массы формируем маленькие шарики. Один шарик делаем немного больше остальных - это будет помпон. Все шарики обваливаем в кокосовой стружке.
Вокруг салата выкладываем подготовленные шарики, имитируя опушку шапки. В центр салата наверх кладем помпон. "Шапочку Снегурочки" украшаем зернами граната.
Французский салат
Ингредиенты:
ветчина – 200 г
твердый сыр – 200 г
лук – 1 шт.
яйца – 3 шт.
морковь сочная – 1 шт.
яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
майонез
Маринад для лука:
сахар – 2 чайных ложки
соль – 0,5 чайных ложки
уксус – 1 столовая ложка
вода кипяченая – 200 мл
Все ингредиенты выкладываем слоями: маринованный лук, ветчина, сеточка из майонеза, яйца, сыр, сеточка из майонеза, морковь, яблоко, ветчина, сеточка из майонеза, маринованный лук, яйца, морковь, сыр. Салат отправляем на 2 часа в холодильник.
Если все-таки не хочется отказываться от традиционных салатов, таких как Мимоза и Оливье, их можно немного видоизменить, добавить или заменить ингредиенты.
Салат Мимоза рецепт
Закусочный тортик
Ингредиенты:
1 слой: Рыбные консервы (любые) – 1 шт.
2 слой: вареное яйцо – 4 шт., майонез – 2 столовые ложки, соль – по вкусу
3 слой: плавленый сыр – 2 шт., чеснок – по вкусу, майонез – 2 столовые ложки.
Между слоями: печенье крекер – 200 г
Салат Оливье рецепт
Piter.TV публикует рецепт самого популярного салата в необычной подаче – в виде желе.
Ингредиенты:
яйца – 5 шт.
ветчина – 200 г
картофель отварной – 200-250 г
морковь отварная – 1 большая
горошек зеленый консервированный – 100 г
маслины (или маринованные огурцы) – 100 г
Для соуса-желе:
майонез – 3-4 столовые ложки
сметана – 4 столовые ложки
горчица – 1 чайная ложка (если зерновая – 2 чайные ложки)
жидкость из зеленого горошка/бульон/вода – 150 мл
желатин – 15-20 г
В 150 мл жидкости, это может быть вода, бульон или жидкость из зеленого горошка добавить желатин и оставить набухать. Готовим соус: перемешиваем майонез, сметану и горчицу. Оставшиеся продукты нарезать на кубики.
Застывший желатин растворить на водяной бане, вылить в соус и перемешать. Далее нарезанные на кубики продукты перемешать и посолить. Салат залить соусом и перемешать.
Полученную смесь выложить в накрытую пищевой пленкой форму, выровнять, положить по центру вареные яйца и накрыть их оставшейся салатной массой. Форму с салатом отправить на несколько часов в холодильник. Перед подачей нарезать на дольки.
Фото: pixabay.com
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