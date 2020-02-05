Можно ли заказывать посылки из Китая и нужно ли носить маску: интервью с инфекционистом о коронавирусе

Петербургский врач-инфекционист ответил специально для Piter TV на самые популярные вопросы о коронавирусе.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань был зафиксирован новый коронавирус 2019-nCoV. Жертвами этого вида коронавируса за полтора месяца стали около 500 человек. Всего, по данным властей Китая на 5 февраля, заражены уже более 24 тысяч человек. Петербургский врач-инфекционист Дарья Авдошина ответила на главные вопросы о новом коронавирусе.

Что такое коронавирус?

Коронавирусы – это довольно обширная группа вирусных частиц, которые были открыты примерно в 1960-х годах, то есть мы знаем их достаточно давно. Сейчас насчитывается более 20 видов данных вирусов, они различаются друг от друга разными своими свойствами, и за последние десятилетия мы столкнулись сейчас уже с третьей вспышкой довольно активной инфекции.

Первая вспышка, если вы помните, была выявлена в 2002-2003 году, называлась это атипичная пневмония. Следующая вспышка была около 2012 года, называлась она ближневосточный острый респираторный синдром, это тоже было вызвано коронавирусной инфекцией. Эти две вспышки характеризуются тяжелым поражением легочной ткани – пневмонией.

Какие симптомы коронавируса?

Если мы говорим просто про все коронавирусы, то они вызывают легкой и средней тяжести поражения дыхательных путей, то есть это кашель, насморк, недомогание, иногда это боли в животе и расстройство стула.

Чем отличается новый коронавирус 2019 года? Когда мы можем говорить о подозрении на него, должны сложиться несколько факторов. Это факт выезда человека в неблагоприятный очаг, это Китай материковый, Китай не островной. Мы должны говорить о том, что человек где-то контактировал с заболевшим.

Можно ли заразиться от китайских туристов или посылок с AliExpress?

Да, это очень грустная тема, когда мы сейчас видим, как люди отходят в сторону от людей с азиатской внешностью. Конечно, мы говорим о том, что заразиться можно только от человека к человеку при контакте как бытовом, так и просто воздушно-капельном.

Мы не должны шарахаться друг о друга и людей с азиатской внешностью, от посылок с AliExpress, потому что вирус в принципе не стойкий, с посылками к нам не приедет. Если говорить про еду, то на еду наложен карантин, на привозные вещи.

Как себя обезопасить? Нужно ли носить маску?

Профилактика должна быть постоянной, мы не должны вспоминать об этом только, когда где-то в мире слышим отголоски страшных новостей. Человек, который живет в большом городе, в коллективе, должен понимать, как себя обезопасить от всех видов вирусных инфекций, распространяющихся по воздуху друг от друга.

Нужно всегда мыть руки после посещения общественных мест, дольше 20 секунд, с мылом, растирая как следует руки. Маска надевается всегда на заболевшего человека, потому что маска снижает выделение вируса в окружающую среду, просто так ездить в маске смысла нет. Нужно ежегодно вакцинироваться от гриппа до начала сезона, это снижает риски тяжелого течения, вы будете себя чувствовать более защищенным.

Насколько опасен коронавирус? Какова вероятность эпидемии?

Сейчас мы не говорим о том, что превышен эпидемический порог. Эпидемией считается превышение определенного порога числа заболевших для одной территорию. Если мы говорим про пандемию – это когда распространение по всему миру, как с ситуацией со свиным гриппом было. Такого нет и тенденции к этому пока нет, вирус существует полтора месяца, он распространяется с умеренной скоростью.

Фото и видео: Piter.TV

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