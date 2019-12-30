Ни одного подобного случая не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре заявили, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет. Медики не зафиксировали ни одного случая передачи инфекции через предметы. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова журналистам.

Мы сегодня можем опираться только на те данные, которые есть по исследованиям наших коллег...Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет прокомментировала специалист

Иностранные эксперты говорят о том, что вирус не выдерживает температуру выше 40 градусов. Он не очень устойчив в окружающей среде. Попова заметила, что сведения требуют дополнительного изучения. Однако на данный момент риска не зафиксировано.

Ранее Piter.tv писал о том, что в центре вирусологии Новосибирска разрабатывают две вакцины от нового коронавируса.

Фото: Piter.tv

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