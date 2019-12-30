В центре вирусологии Новосибирска разрабатывают две вакцины от нового коронавируса

Две вакцины от нового коронавируса разрабатывают ученые в Новосибирске. Проектом занимаются деятели из центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылко на официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".
Исследования состоятся в июне 2020 года. К этому моменту специалисты создадут прототипы вакцин. Уже разработано два диагностических набора для пневмонии нового типа.
Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса.
Фото: Piter.tv
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