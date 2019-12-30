Широкой публике содержание документа не огласили.

Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса. Постановление главного санитарного врача страны создано еще 24 января. Оно определяет основной перечень мероприятий по недопущению инфекции. Однако специалисты не стали раскрывать суть пакета мер на официальном сайте ведомства.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал памятку о способах личной профилактики. Она включала в себя уточнение эпидемиологической обстановки перед планированием поездки. Медики не советуют посещать за границей местные рынки, особенно на которых продается мясо и морепродукты. Также лучшим решением будет употребление исключительно бутилированной воды. Пищу следует обязательно подвергать термической обработке.

Piter.tv писал о том, что врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир.

Фото: Piter.tv

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